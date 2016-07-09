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Ян
Dec12345
Dec12345
29 лет
Россия
/
Краснодар
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
Создание и настройка сайтов
Создание сайтов, интернет-магазинов, сайта-портфолио
Работа с OpenCart, ModX revo/evo, Joomla, Drupal, PrestaShop, WordPress, DLE и пр.
WordPress
OpenCart
Joomla
MODX
Drupal
Prestashop
DLE
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Портфолио
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Интернет магазин по продаже косметики
119 просмотров
Сайт с услугами
127 просмотров
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