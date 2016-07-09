Dec12345

Ян Dec12345

 
29 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание и настройка сайтов

Создание сайтов, интернет-магазинов, сайта-портфолио 

Работа с OpenCart, ModX revo/evo, Joomla, Drupal, PrestaShop, WordPress, DLE и пр.

WordPressOpenCartJoomlaMODXDrupalPrestashopDLE
Портфолио