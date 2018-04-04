На основе наших скетчей нужно сделать модель персонажа для игры и анимации к ней. Примером требуемой модели может служить Остин из игры Gardenscapes. Ссылка на видео игры: https://www.youtube.com/watch?v=LpD7Nh9cZbI&list=PLVWuYVItyjiS4MPeFX0WNhrCzrZFSSHdj Требования: На выходе ...