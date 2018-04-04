$25
Веб-приложение на языке Java/Groovy с использованием веб-фреймворка Grails 3
Дизайн мобильных приложенийнет заявок
Закрыт
7 лет назад
Веб-приложение на языке Java/Groovy с использованием веб-фреймворка Grails 3
На долгосрочную работу нужен 2D художник. Возможна частичная занятость, если будете укладываться в темп – минимум 1 персонаж (4 картинки с разными эмоциями) в неделю. Описание по персонажам и референсы для образов ...
На основе наших скетчей нужно сделать модель персонажа для игры и анимации к ней. Примером требуемой модели может служить Остин из игры Gardenscapes. Ссылка на видео игры: https://www.youtube.com/watch?v=LpD7Nh9cZbI&list=PLVWuYVItyjiS4MPeFX0WNhrCzrZFSSHdj Требования: На выходе ...