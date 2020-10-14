Dedman45690

Вк раскрутка лайков На фото и посты

Исполнители - люди, у каждого уникальный ip адрес.Обеспечу 2000 лайков на ваши записи на стене, фотографии, видеозаписи ВКонтакте.Лайки с охватом - это значит что засчитывается и просмотр поста (глазик).Русскоязычные.Скорость выполнения: 1 - 3 дня. Задействован специальный софт, который следит за реакцией ВК на наши действия и исходя из этого регулирует скорость добавления (выставляет количество заданий в час). Это ещё один из критериев нашей безопасной работы.Можно распределить на 2,4 или на 10 постов.Предоставить ссылки в заказе, в столбик.Ссылка на пост берётся так: кликаете на дату публикации поста - пост открывается в окне, кликаете ещё раз на дату публикации поста - пост открывается на всю страницу, копируете ссылку из адресной строки браузера. Группа не должна быть закрытой, а профиль ВКонтакте не закрыт настройками приватности!Лайки не списываются. Нужно для заказа:От Вас: ссылка на пост, фото, видео. Можно распределить на 2,4 или на 10 постов. Предоставить ссылки в заказе, в столбик.Тип: ЛайкиОбъем услуги в кворке: 2 000 лайков цена 500гр