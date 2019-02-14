Разработка bootstrap-сайтов от 1000 рублей

Помогу в разработке bootstrap-сайта. Цена от 1000 рублей. При малом бюджете возможна поэтапная разработка с постепенным дополнением функционала, страниц, блоков.

Высокая культура кода, быстрое выполнение, поддержка.

Доработка сайтов. Изменение контента. Корректировка верстки, стилей.

Создание функций под ключ.