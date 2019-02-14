Дмитрий Мольков DeeMOONgerDeeMOONger
42 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка bootstrap-сайтов от 1000 рублей
Помогу в разработке bootstrap-сайта. Цена от 1000 рублей. При малом бюджете возможна поэтапная разработка с постепенным дополнением функционала, страниц, блоков.
Высокая культура кода, быстрое выполнение, поддержка.
Доработка сайтов. Изменение контента. Корректировка верстки, стилей.
Создание функций под ключ.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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