Deem8

Дмитрий Deem8

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип и сайт OiLove

    Андрей, добрый день! Нужен логотип и впоследствии сайт по прототипу (прототип ещё готовится).  Сначала логотип.  Магазин с собственным производством натуральной уходовой косметики на основе масел. Косметика производится исключительно из масел и натуральных ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта

    Добрый вечер!  Нужно сделать верстку лендинга с адаптивом по готовому дизайну psd.  Интересует стоимость у вас и сроки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка лендинга

    Добрый вечер!  Нужно сделать верстку сайта с адаптивом по готовому макету psd.  Интересует стоимость и сроки.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Лендинг по готовому макету

    Добрый день!  Нужно сделать дизайн лендинга по готовому ракету, 8 слайдов.  Тематика - автомобильные услуги.  Какая будет примерная стоимость работы и возьметесь ли?

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
онлайн
$120
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
Все в порядке, работой с Дмитрием доволен. С удовольствием поработал бы еще
Все отличнл
Ответный отзыв