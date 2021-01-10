Андрей, добрый день! Нужен логотип и впоследствии сайт по прототипу (прототип ещё готовится). Сначала логотип. Магазин с собственным производством натуральной уходовой косметики на основе масел. Косметика производится исключительно из масел и натуральных ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$120
выплачено фрилансерам
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- Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый вечер! Нужно сделать верстку лендинга с адаптивом по готовому дизайну psd. Интересует стоимость у вас и срокиHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый вечер! Нужно сделать верстку сайта с адаптивом по готовому макету psd. Интересует стоимость и сроки.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно сделать верстку лендинга с адаптивом по готовому дизайну (psd)HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно сделать дизайн лендинга по готовому ракету, 8 слайдов. Тематика - автомобильные услуги. Какая будет примерная стоимость работы и возьметесь ли?Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$120
10 баллов
4 года назад
Все в порядке, работой с Дмитрием доволен. С удовольствием поработал бы еще
Ответный отзыв
Все отличнл