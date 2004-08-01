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08.2004 - 08.2010

Интерент-магазин

Розничная торговля

Контент-менеджер. Менеджер по продажам. Зав. складом. Обновление базы данных. Техподдержка.

Основные обязанности:

Контент-менеджер (обновление и дизайн сайта).

Менеджер по продажам (call-центр).

Зав. складом.

Обновление базы данных.

Техническая поддержка пользователей (не более 6-и рабочих станций), не базе Windows XP.

Настройка антивирусного программного обеспечения.

03.2008 - 02.2009

Системный администратор. Техподдержка.

Основные обязанности:

обслуживание серверов на базе Windows NT(2000/2003/2008) (не более 15-и серверов), Novell Netware 4.x/5.x/6.x (не более 6-и серверов), FreeBSD 5.x/6.x (не более 7-и серверов);

обслуживание сетевого оборудования (Allied Telesis; D-link и др.);

настройка антивирусного программного обеспечения (Dr.Web; Nod32 и др.);

техническая поддержка пользователей (более 250-и рабочих станций) на базе Windows 95/98/2000/XP.