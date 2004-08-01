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08.2004 - 08.2010
Интерент-магазин
Розничная торговля
Контент-менеджер. Менеджер по продажам. Зав. складом. Обновление базы данных. Техподдержка.
Основные обязанности:
Контент-менеджер (обновление и дизайн сайта).
Менеджер по продажам (call-центр).
Зав. складом.
Обновление базы данных.
Техническая поддержка пользователей (не более 6-и рабочих станций), не базе Windows XP.
Настройка антивирусного программного обеспечения.
03.2008 - 02.2009
Системный администратор. Техподдержка.
Основные обязанности:
обслуживание серверов на базе Windows NT(2000/2003/2008) (не более 15-и серверов), Novell Netware 4.x/5.x/6.x (не более 6-и серверов), FreeBSD 5.x/6.x (не более 7-и серверов);
обслуживание сетевого оборудования (Allied Telesis; D-link и др.);
настройка антивирусного программного обеспечения (Dr.Web; Nod32 и др.);
техническая поддержка пользователей (более 250-и рабочих станций) на базе Windows 95/98/2000/XP.