$100
Добавление товаров согласно прайсов. Копипаст описания с указанных источников с типографским оформлением, загрузка фото (без оформления). Сайт: http://new.mamamarket.ua/ Стоимость: 3 грн./товар
Интернет-магазины35 заявок
Закрыт
12 лет назад
Добавление товаров согласно прайсов. Копипаст описания с указанных источников с типографским оформлением, загрузка фото (без оформления). Сайт: http://new.mamamarket.ua/ Стоимость: 3 грн./товар
Дизайн сайта согласно ТЗ.
разработка логотипа
Согласно заполненного брифа.