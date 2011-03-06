DeepOcean

Александр DeepOcean

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Ruby, ruby on rails, ror

Отзывы фрилансеров

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Приватно для olechka_dumka
Спасибо за интересный проект. Очень довольна сотрудничество с Александром. Рекомендую Александра как ответственного и надежного заказчика. Работалось очень легко и быстро, в результате чего получили хороший результат. Надаеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Креативно и качественно! Главное — сразу понимает что нужно и как. Обращайтесь, не пожалеете.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Приватно для SvetaSlava
Александр, спасибо за интересный проект! Мои вам рекомендации, как отличного и грамотного Заказчика.
Как всегда — быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект для Егоровой Светлана (SvetaSl
Осталась довольна сотрудничеством с Александром. Рекомендую, как порядочного и вежливого заказчика!
Остался доволен сотрудничеством. Светлана работает быстро, качественно и гибко. Спасибо Светлана!
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