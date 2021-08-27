DeepSilvOne

SEO-Specialist
Работаю как с личными, так и с корпоративными клиентами. Занимаюсь планированием стратегии по продвижению сайта. Подбор и кластеризация эффективного семантического ядра для поисковых запросов. Внешняя и внутренняя оптимизация сайта. Мониторинг и аналитика рынка. Разработка seo-контента, а так же написание seo-текстов. Создание, настройка, управление и продвижение многих видов рекламных услуг.
Опыт работы с инструментами:
- Ahrefs
- Google Ads
- Google AdSense
- Google Trends
- Google Analytic
- Google Search Console
- SimilarWeb
- Serpstat
- Microsoft / Google Docs&Excel
- Trello / Asana
- HTML / CSS
- Adobe Photoshop