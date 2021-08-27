DeepSilvOne

SEO-Specialist

Работаю как с личными, так и с корпоративными клиентами. Занимаюсь планированием стратегии по продвижению сайта. Подбор и кластеризация эффективного семантического ядра для поисковых запросов. Внешняя и внутренняя оптимизация сайта. Мониторинг и аналитика рынка. Разработка seo-контента, а так же написание seo-текстов. Создание, настройка, управление и продвижение многих видов рекламных услуг.

Опыт работы с инструментами:

- Ahrefs

- Google Ads

- Google AdSense

- Google Trends

- Google Analytic

- Google Search Console

- SimilarWeb

- Serpstat

- Microsoft / Google Docs&Excel

- Trello / Asana

- HTML / CSS

- Adobe Photoshop