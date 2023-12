Анимация логотипа, рекламного видеоролика, интро и аутро в разных стилях.

Здравствуйте, я работаю с анимацией уже более двух лет, закончил школу дизайна VideoSmile, успешно прошел курсы по Cinema 4D, After Efftcts, Premier Pro. За 2 года практики я получил опыт работы с клиентами и их компаниями, ранее я работал на Fiverr и UpWork. В основном у меня заказывают анимацию логотипа или создание интро, но так же часто я выполняю заказы по редактированию видео, создаю рекламные ролики. Я работаю в разных стилях, от "Scatch and toon" и шейповой анимации, до фотореалистичных 3D композиций. Для 2D анимации я использую After Effects, 3D композиции создаются в Cinema 4D. Последнее время работал на американскую компанию Life Of Flip, создавал для них рекламные видеоролики с шейповой анимацией в АЕ, параллельно создавал интро и редактировал видео для ютуб каналов.