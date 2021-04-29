Defective_Pixel

Режиссёр монтажа
Добрый, меня зовут Сергей
Я занимаюсь созданием рекламных, социальных, влога, обзора, новостного, юмористического плана роликов для разных платформ и телевидения с полным циклом производства.Видеосъемка и монтаж, цветокоррекция и моушн-дизайнер;
Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premier Pro,Sony Vegas, davinci resolve 16, Adobe After Effect, Funal Cut
ссылка на портфолио (https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEV7ZmaQbBsqoTWNlHv5_ZCNEyz4ueHZ)
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