Defective_Pixel

Режиссёр монтажа

Добрый, меня зовут Сергей

Я занимаюсь созданием рекламных, социальных, влога, обзора, новостного, юмористического плана роликов для разных платформ и телевидения с полным циклом производства.Видеосъемка и монтаж, цветокоррекция и моушн-дизайнер;

Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premier Pro,Sony Vegas, davinci resolve 16, Adobe After Effect, Funal Cut

ссылка на портфолио (https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEV7ZmaQbBsqoTWNlHv5_ZCNEyz4ueHZ)