Defighter

Илья Кобусь Defighter

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

tronman
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
0 баллов
14 лет назад
Рерайтер-копирайтер (постоянная работа)
Просто исчез, пропал на задании и слова не сказал, возможно сбила машина или упал самолет, другого объяснения нет.