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Илья Кобусь
Defighter
Defighter
40 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Сергей Печеров
tronman
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
0 баллов
14 лет назад
Рерайтер-копирайтер (постоянная работа)
Просто исчез, пропал на задании и слова не сказал, возможно сбила машина или упал самолет, другого объяснения нет.
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Отзывы заказчиков
1
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