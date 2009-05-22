Образование:
Cтудентка очного отделения 5 курса (год поступления 2004) Волго-Вятской Академии Государственной Службы
Факультет управления экономики и права
Специальность:
Прикладная информатика (в экономике)
Профессиональные навыки:
ПК – опытный пользователь (Visual Studio 2005, SQL Server 2005, MS Office (Excel, Word, Access, PowerPoint, Outlook, MS Project), Parus, Project Expert, Erwin, BP win, Deductor Studio, 1С предприятие, MonitorCRM, eyebeam, dotproject, Megaplan), опытный пользователь интернет
Базовые знания HTML, C#, php, css, photoshop
Скорость печати: 130 знаков в минуту
Увлечения: Интернет, Photoshop, Web design, занятия спортом, кулинария, животноводство.
опыт работы контент-менеджером 1год
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