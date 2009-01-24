Окажем услуги по программированию в среде разработки Delphi

Компания DelMaker окажет услуги программирования в среде разработки Delphi. Услуги не дорогие, особенно для студентов. Имется приличный стаж программирования. Имеется опыт работы с библиотеками, WinAPI, сетями и протоколами, графикой, мультимедией и прочим другим. Можем помочь с решением задач по программированию в среде разработки Delphi.

Стучитесь в icq:363380319

Пишите на e-mail: [email protected]

Будем рады помочь!!!