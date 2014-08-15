Delagics Web Studio
Команда веб-разработчиков. Занимаемся созданием сайтов различной сложности с нуля и, если того требует ТЗ - с помощью различных CMS.
В команде имеем высоко-квалифицированых программистов, верстальщика и дизайнера.
Надаем большой спектр услег в IT сфере.
Навыки работы:
- HTML/HTML5;
- PHP
- JavaScript/AJAX
- CMS (WordPress, Drupal, Joomla, DLE, vBuletin, etc.)
- Web-design (Photoshop, Adobe Illustrator, etc.)
Портфолио
- Агравери259 просмотров
- Visit to Ukraine121 просмотр
- Train Tickets Ukraine120 просмотров
- Перспектива за кордоном217 просмотров
- Ресторан "Серж"104 просмотра
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1720
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#2460
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#2738
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3335
Сайты «под ключ»
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от $400
от 7 дней
#5076
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5095
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6930