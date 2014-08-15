Delagics

Роман Delagics

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Delagics Web Studio

Команда веб-разработчиков. Занимаемся созданием сайтов различной сложности с нуля и, если того требует ТЗ - с помощью различных CMS.

В команде имеем высоко-квалифицированых программистов, верстальщика и дизайнера.

Надаем большой спектр услег в IT сфере.

Навыки работы:

  • HTML/HTML5;
  • PHP
  • JavaScript/AJAX
  • CMS (WordPress, Drupal, Joomla, DLE, vBuletin, etc.)
  • Web-design (Photoshop, Adobe Illustrator, etc.)
Будем рады сотрудничать с Вами.
PHPJavascriptWordPressHTMLJoomlaDrupalAjaxDLEIllustratorPhotoshop
Портфолио
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1720
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#2460
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#2738
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3335
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 7 дней
#5076
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5095
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6930
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