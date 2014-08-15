Delagics Web Studio

Команда веб-разработчиков. Занимаемся созданием сайтов различной сложности с нуля и, если того требует ТЗ - с помощью различных CMS.

В команде имеем высоко-квалифицированых программистов, верстальщика и дизайнера.

Надаем большой спектр услег в IT сфере.

Навыки работы:

HTML/HTML5;

PHP

JavaScript/AJAX

CMS (WordPress, Drupal, Joomla, DLE, vBuletin, etc.)

Web-design (Photoshop, Adobe Illustrator, etc.)

Будем рады сотрудничать с Вами.