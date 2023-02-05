DelairDesign

Web - дизайнер

Создаю действительно красивый и уникальный контент. Я делаю визуальное воплощение стиля.



*Создание сайтов под ключ, создание лэндингов, отдельных страниц. От простейшего одностраничного лендинга до магазина с 5 тыс+ товаров.



*Создание дизайна для любого вашего онлайн и оффлайн проекта. Создание как и целиком макета, так и отрисовка отдельных страниц и элементов. Айдентика, логотипы, отрисовка макетов в AI, Figma. Создание простой анимации в Adobe AE



*Частичный и полный редизайн вашего сайта, его отдельных страниц и элементов



*Отрисовка уникальных элементов в PhotoShop. Опыт работы в PS более 7 лет



*Айдентика для Вашей компании. Визитки, промопродукция, логотип, оформление постов в социальных сетях