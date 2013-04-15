Delfic_oracle

Перевод, корректура, репетиторство

Образование: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, дневное отделение, факультет английского языка. Специальность: Филология; специализация: Лингвокриминалистика.

Опыт работы:

С февраля 2013 занимаюсь фрилансом, внештатный переводчик в агентстве переводов ООО "Партнер".

Июль 2012 – январь 2013 Переводчик, преподаватель английского языка и менеджер по ВЭД в компании «Лоялти Эксперт».

Обязанности: перевод документов, ведение переписки с иностранными партнерами, перевод договоров, звонки иностранным партнерам. Размещение заказов иностранным партнерам, подготовка необходимых документов на русском и английском языках для растаможивания груза.

Обучение сотрудников (25-37 лет) английскому языку: проведение занятий у двух групп Beginners и Pre-Intermediate (по учебникам New Headway соответствующих уровней + другие вспомогательные материалы).

Сентябрь – октябрь 2012 Преподаватель русского как иностранного.

Обязанности: Обучение группы иностранцев (6 человек) русскому языку на начальном этапе (обучение велось на английском языке) в рамках учебной практики.

Сентябрь 2009 – май 2012 Репетитор.

Обязанности: Индивидуальные занятия по английскому языку со школьниками СОШ 3-7 классов.

Владение иностранными языками:

Английский язык – свободное владение

Немецкий язык – разговорный уровень

Китайский язык – базовый уровень

Владение ПК:

Уверенный пользователь: MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), MS Internet Explorer, Adobe Photoshop.

Личные качества:

Высокая грамотность, отсутствие вредных привычек, ответственность, трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, исполнительность. Быстро усваиваю знания, готова к их развитию и углублению. Усидчива, терпелива, способна выполнять кропотливую работу.