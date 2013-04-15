Delfic_oracle

Образование: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, дневное отделение, факультет английского языка. Специальность: Филология; специализация: Лингвокриминалистика.
Опыт работы:
С февраля 2013 занимаюсь фрилансом, внештатный переводчик в агентстве переводов ООО "Партнер".
Июль 2012 – январь 2013 Переводчик, преподаватель английского языка и менеджер по ВЭД в компании «Лоялти Эксперт».
Обязанности: перевод документов, ведение переписки с иностранными партнерами, перевод договоров, звонки иностранным партнерам. Размещение заказов иностранным партнерам, подготовка необходимых документов на русском и английском языках для растаможивания груза.
Обучение сотрудников (25-37 лет) английскому языку: проведение занятий у двух групп Beginners и Pre-Intermediate (по учебникам New Headway соответствующих уровней + другие вспомогательные материалы).
Сентябрь – октябрь 2012 Преподаватель русского как иностранного.
Обязанности: Обучение группы иностранцев (6 человек) русскому языку на начальном этапе (обучение велось на английском языке) в рамках учебной практики.
Сентябрь 2009 – май 2012 Репетитор.
Обязанности: Индивидуальные занятия по английскому языку со школьниками СОШ 3-7 классов.
Владение иностранными языками:
Английский язык – свободное владение
Немецкий язык – разговорный уровень
Китайский язык – базовый уровень
Владение ПК:
Уверенный пользователь: MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), MS Internet Explorer, Adobe Photoshop.
Личные качества:
Высокая грамотность, отсутствие вредных привычек, ответственность, трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, исполнительность. Быстро усваиваю знания, готова к их развитию и углублению. Усидчива, терпелива, способна выполнять кропотливую работу.