Я новичок. Молодой, неопытный, но перспективный работник. Хотела бы выполнять несложные, но интересные задания. Пока что без оплаты, а только за отзывы, ценные указания, опыт и авторитет на сайте. На данный момент полностью владею Paint.net. Могу редактировать фотографии в PhotoShopCS3. Пишу оригинальные статьи на разнообразные тематики. Быстро и грамотно набираю текст. Знаю английский язык на уровне школьной программы. Увлекаюсь историей. Быстро схватываю информацию, с радостью обретаю новые навыки и набираюсь знаний от более опытных людей. Дружелюбный человек, рада новым знакомствам. Всегда буду рада Вам помочь. В этом блоге мои рисунки в Paint.net : http://kita.com.ua/Sashok_Pushok/blog/post/relationship/5668/show.html

моя статья: http://kita.com.ua/Sashok_Pushok/blog/post/party/10964/show.html

Почта: [email protected]

Спасибо за внимание. С ув. Саша.