Delone_Elizaveta

Образование среднее профессиональное, специальность - художник-мультипликатор. Могу сделать короткий мультфильм в любой ручной технике (рисованная, перекладка (кукольная, пластилиновая, сыпучая и т.д.)) или провести мастер-класс для детей.

Хорошо работаю с текстами: редактирую, пишу.

Опыт в области расшифровки текстов - 1.5 года. Умею расшифровывать аудио очень плохого качества. Скорость печати около 270 знаков в минуту.

На хорошем уровне владею программами из пакета Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.

Так же, владею Adobe Photoshop на хорошем уровне, Adobe Premiere Pro на среднем уровне и Adobe InDesign на среднем уровне.

В выходные дни готова выполнять курьерскую работу - быстро передвигаюсь и хорошо знаю Москву.

Я пунктуальная, аккуратная и трудоспособная.