Режиссер видеомонтажа

1,7 года работала в рекламной компании GemVoyage Studio.

Выполняла свои обязанность как видеомонтажер, помощник режиссера и музыкальный редактор.

Работала над такими видео продуктами как: рекламное изделия, путешествие, мини кино, музыкальные клипы.

Работали с американскими поставщиками.

Имею высшее образование: училась в Киевском университете им. Б. Гринченко (5,5 лет)

Специальность: Музыкальный исполнитель и режиссёр мультимедийного проекта.

Проходила курсы: музыкального исполнителя, педагогика, режиссура видеомонтажа, режиссура театрального искусств, музыкального редактора, звукорежиссура и тп.

Пользуюсь такими программами: Premiere Pro, Photoshop, FL Studio, базовое знание DaVinci Resolve, Reaver и After Effects.По мере необходимости легко осваиваю другие программы.

Портфолио:

https://www.behance.net/assiaaldelona

https://www.youtube.com/channel/UCIe2j0OPxRtEmSFVWvPvS-g/videos

Личные качества:

Свободное владением русским и украинским языками, английский на уровне upper-intermediate -на данный момент работаю над его совершенствованием.

Быстро обучаюсь новому делу и принципы работы. Позитивный жизненный настрой и коммуникабельность позволяет с лёгкостью находить общий язык с новыми людьми и коллективно, в частности. Склона работать в команде и в паре, могу и самостоятельно. Не любитель сидеть без дело, предпочитаю работать в процессе, доводить до конца.

Хочу приобретать новый опыт в Вашей компании и расти вместе с ней.

Телефон: +380931070885

Ник телеграмм: Delonuse

Почта: [email protected]