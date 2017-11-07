Deluxein

Александра Величко Deluxein

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн интерьера и ремонт

Магистр архитектуры. Главный дизайнер студии дизайна и ремонта Deluxein.  Занимаюсь дизайном интерьера с 2010 года.Системная реализация проекта -  с нашей командой понятна и последовательна, на каждом этапе вы имеете полное представление как идет работа. Наше сотрудничество со строительными бригадами и поставщиками дает Вам преимущество, систему скидок на материалы, мебель и оборудование. При реализации проекта под ключ - Вы экономите средства и время.