Дизайн интерьера и ремонт
Магистр архитектуры. Главный дизайнер студии дизайна и ремонта Deluxein. Занимаюсь дизайном интерьера с 2010 года.Системная реализация проекта - с нашей командой понятна и последовательна, на каждом этапе вы имеете полное представление как идет работа. Наше сотрудничество со строительными бригадами и поставщиками дает Вам преимущество, систему скидок на материалы, мебель и оборудование. При реализации проекта под ключ - Вы экономите средства и время.
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Портфолио
- Дизайн интерьера Deluxein коридор жк Долина Сетунь126 просмотров
- Дизайн интерьера Deluxein гостиная Royal House134 просмотра
- Дизайн Величко Александра гостиная Red Side109 просмотров
- Величко Александра дизайн интерьера136 просмотров
- Дизайн интерьера Deluxein жк Фили Град107 просмотров
- Дизайн интерьера Deluxein санузел жк Фили Град104 просмотра