Копирайт, фриланс(Bерсткa сайта, aдаптивность. CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery, Bootstrap.)

Здравствуйте, рад знакомству, я с радостью возьмусь за работу в сфере программирования, дизайна и рекламы в Интернете, так уж получилось то что я делаю превратилось в удобный инструмент для частных лиц и бизнеса. Попутно есть свои успешные сайты, которые приносят деньги с рекламы. Так что я знаю, что делаю и для чего!

Интеграция ваших макетов на популярные CMS, drupal, jommla.

Предлагаем качественную верстку сайта. Адаптивность. CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery, Bootstrap.