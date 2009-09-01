Demetracute

Образование:
Высшее (магистр); Высшая школа экономики и бизнеса ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Факультет: Юридический
Специальность: Юриспруденция
Форма обучения: Дневное отделение
Образовательно-квалификационный уровень: Магистр
01.09.2009г.- 30.06.2014г.
Профессиональные навыки:
Знание иностранных языков: русский и украинский язык - свободное владение; английский язык- Intermediate (средний уровень)
Степень владения компьютером: опытный пользователь (Windows, Интернет, программы MS Office)
-Базовые знания российского законодательства;
Профессиональный опыт:
1.Прохождение стажировки с 11.04.2011г.- 25.04.2011г. в
Хозяйственном суде АРК
Должность: стажер, помощник секретаря с/з.
Обязанности: составление описи дел; изучение нормативно-правовых
документов; оформление, отправка дел и корреспонденции
Достижения: при прохождении стажировки показал ответственный подход к работе.
2.Работа, помощник юриста с 11.03.2013г.- 15.04.2013г. в ЧП
«Инюрагенство Правовая Защита СЛ» г.Симферополь (юридические услуги)
Должность: помощник юриста
Обязанности: выполнение поручений руководителя, внесение изменений в
учредительные документы, взаимодействие с органами государственной власти,
консультирование клиентов.
Достижения: получение практического опыта работы в качестве помощника
юриста; повышение опыта в работе с клиентами.
3.Участие и помощь в организациях различных юридических конференций, на базе «Ассоциации правоведов Украины»
4.Работаю, исполняющим обязанности администратора с 01.09.2014г.- настоящее время, в Крымской государственной филармонии «Вокально-хореографический ансамбль Таврия»
Достижения: практический опыт работы с персоналом, решение вопросов организационного характера.
5. Опыт работы фрилансером 3 года. Сайты: workzilla, fl.ru, freelance.ru, studwork.org