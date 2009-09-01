Demetracute

Ответственный, трудолюбивый. Всегда на связи.

Образование:

Высшее (магистр); Высшая школа экономики и бизнеса ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Факультет: Юридический

Специальность: Юриспруденция

Форма обучения: Дневное отделение

Образовательно-квалификационный уровень: Магистр

01.09.2009г.- 30.06.2014г.

Профессиональные навыки:

Знание иностранных языков: русский и украинский язык - свободное владение; английский язык- Intermediate (средний уровень)

Степень владения компьютером: опытный пользователь (Windows, Интернет, программы MS Office)

-Базовые знания российского законодательства;

Профессиональный опыт:

1.Прохождение стажировки с 11.04.2011г.- 25.04.2011г. в

Хозяйственном суде АРК

Должность: стажер, помощник секретаря с/з.

Обязанности: составление описи дел; изучение нормативно-правовых

документов; оформление, отправка дел и корреспонденции

Достижения: при прохождении стажировки показал ответственный подход к работе.

2.Работа, помощник юриста с 11.03.2013г.- 15.04.2013г. в ЧП

«Инюрагенство Правовая Защита СЛ» г.Симферополь (юридические услуги)

Должность: помощник юриста

Обязанности: выполнение поручений руководителя, внесение изменений в

учредительные документы, взаимодействие с органами государственной власти,

консультирование клиентов.

Достижения: получение практического опыта работы в качестве помощника

юриста; повышение опыта в работе с клиентами.

3.Участие и помощь в организациях различных юридических конференций, на базе «Ассоциации правоведов Украины»

4.Работаю, исполняющим обязанности администратора с 01.09.2014г.- настоящее время, в Крымской государственной филармонии «Вокально-хореографический ансамбль Таврия»

Достижения: практический опыт работы с персоналом, решение вопросов организационного характера.

5. Опыт работы фрилансером 3 года. Сайты: workzilla, fl.ru, freelance.ru, studwork.org