Demetris

Дмитрий Demetris

 
38 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Образование:

Высшее

- Международный научно-учебный центр Информационных технологий и систем НАН Украины (интеллектуальные системы принятия решений) — магистр

Опыт работы:

С 2011 Freelance

2010-2011, веб студия ULC-Group

• Работа с wordpress (верстка, правка шаблонов, доработки)

Навыки:

• Photoshop, CorelDraw

• PHP 4-5.3 (ООП), использования архитектуры MVC

• MySQL – проектирование структуры баз данных и оптимизация

• HTML/XHTML, CSS

• Верстка (HTML-coding): кроссюраузерная, валидная, блочная или табличная

• JavaScript, AJAX

• Фреймворки: jquery, Zend Framework

• Шаблонизаторы: smarty, twig

Знание языков:

• Английский – начальный

• украинский – родной

• русский – свободно

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSjQueryAjaxCorelDRAWPhotoshop