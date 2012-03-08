Образование:
Высшее
- Международный научно-учебный центр Информационных технологий и систем НАН Украины (интеллектуальные системы принятия решений) — магистр
Опыт работы:
С 2011 Freelance
2010-2011, веб студия ULC-Group
• Работа с wordpress (верстка, правка шаблонов, доработки)
Навыки:
• Photoshop, CorelDraw
• PHP 4-5.3 (ООП), использования архитектуры MVC
• MySQL – проектирование структуры баз данных и оптимизация
• HTML/XHTML, CSS
• Верстка (HTML-coding): кроссюраузерная, валидная, блочная или табличная
• JavaScript, AJAX
• Фреймворки: jquery, Zend Framework
• Шаблонизаторы: smarty, twig
Знание языков:
• Английский – начальный
• украинский – родной
• русский – свободно