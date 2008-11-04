Demian1978

Здравствуйте! Описание хака : Хак добавляет статус пользователя на сайте в комментариях, в ПМ, в профиле пользователя и в модальном окне превью профиля(для версий DLE 9.X): Онлайн или Оффлайн. Установил сам хак, но в комментариях к новостям всегда ...
- $10Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Добрый день. Такая проблема, Имеется сайт на dle9,2, все изображения с фотохостингов в новостях считаются как внешние ссылки. Изображения выводятся тегом [img] в настройках "Автоматическое изменение размера для удаленных изображений" стоит параметр 200 пикселей, тоесть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать или найти 9 красивых иконок для сайта http://rapidzona.com/ Разделы: Главная, Фильмы, ТВ, Музыка, Софт, Игры, Книги - Фото, Чат, +18 Иконки должны быть однотипные, без тени и что бы сочетались с дизайном сайта. Размер ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здраствуйте! Взял VDS - CentOS, ISPmanager 4.3 Lite. Конфигурация VDS: 700GHz Оперативная память, Мб 384 У меня не понятно по каким причинам, переодически виснет сервер. На день раз 5-6 уходит в даун. Преходится перезагружать его. Хостер пишет серверу не ...Настройка сервера/ПО13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здраствуте! Что нужно сделать. Подправить несколько вещей. 1. На сайте http://rapidzona.com/ был устоновлен модуль (радио онлайн - от рамблера), после его добовления сайт не коректно отображается в Internet Explorer 6 и 7, правый блок съезжает вниз. 2. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Изменить шапку сайта для нового логотипа.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад