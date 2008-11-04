Demian1978

Денис Туркин Demian1978

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • DLE 9.5 установка хака "статус пользователя"

    $10

    Здравствуйте! Описание хака : Хак добавляет статус пользователя на сайте в комментариях, в ПМ, в профиле пользователя и в модальном окне превью профиля(для версий DLE 9.X): Онлайн или Оффлайн. Установил сам хак, но в комментариях к новостям всегда ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Dle - 9.2 решить вопрос с внешними ссылками

    $15

    Добрый день. Такая проблема, Имеется сайт на dle9,2, все изображения с фотохостингов в новостях считаются как внешние ссылки. Изображения выводятся тегом [img] в настройках "Автоматическое изменение размера для удаленных изображений" стоит параметр 200 пикселей, тоесть ...

    HTMLDLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконки для сайта

    Нужно нарисовать или найти 9 красивых иконок для сайта http://rapidzona.com/ Разделы: Главная, Фильмы, ТВ, Музыка, Софт, Игры, Книги - Фото, Чат, +18 Иконки должны быть однотипные, без тени и что бы сочетались с дизайном сайта. Размер ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оптимизация Vds

    Здраствуйте! Взял VDS - CentOS, ISPmanager 4.3 Lite. Конфигурация VDS: 700GHz Оперативная память, Мб 384 У меня не понятно по каким причинам, переодически виснет сервер. На день раз 5-6 уходит в даун. Преходится перезагружать его. Хостер пишет серверу не ...

    CentOSISPmanager
    Настройка сервера/ПО13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • DLE - исправить пару недочетов

    Здраствуте! Что нужно сделать. Подправить несколько вещей. 1. На сайте http://rapidzona.com/ был устоновлен модуль (радио онлайн - от рамблера), после его добовления сайт не коректно отображается в Internet Explorer 6 и 7, правый блок съезжает вниз. 2. ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
RomZik
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Иконки для сайта
Все как договаривались, оплата без проблем. Рекомендую!
Человек выполнил свою работу качественно и чётко в срок. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
8888_xxx_8888
--- 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$3
10 баллов
14 лет назад
DLE - исправить пару недочетов
Как заказчика рекомендую.
Задание было выполнено отлично! Получил именно то, что хотел. Обязательно буду обращаться в дальнейшем.
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Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
$50
10 баллов
15 лет назад
Поправить дизайн (шапку сайта) DLE
Отличный работодатель. Ясно изложеное ТЗ, корректная реация на ответы и нюансы. Оплатил в полном размере. Остался доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Сотрудничать с Денисом рекомендую! С уваженим, Александр!
Спасибо Александру! Выполнил работу качественно и быстро. Ещё сам заметил некоторые баги и помог их исправить. В дальнейшем думаю обращаться только к нему (очень приятный молодой человек). Всем советую!!!
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Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
$15
10 баллов
15 лет назад
DLE выпадающее меню на CSS
Отличный заказчик. оплатил. сотрудничеством доволен
Отличный исполнитель. Сделал работу быстро и качественно. Большое СПАСИБО!
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