Обработка (Фото, Видео, 3D) + SMM продвижение
Обработка (Фото, Видео, 3D) + SMM продвижение
⭐ TikTok, Facebook, Instagram, ВК, ОК, Youtube и т.д.
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⭐Курсы, видеоуроки, консультации.
⭐ Услуги по работе в Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere Pro, Cinema 4D.
⭐Также:
- Dream art, Pop art, Эффект распада, Логотип-портрет по фото
- Фотокартина из фотографий. Фото-мозаика
- Ретушь лица и кожи. Цветокоррекция, исправление дефектов
- Интро-видео в стиле «неоновая вывеска» и 3D интро с Вашим логотипом
- Реставрация старых фото (ч/б и цветные)
- Замена заднего фона на видео (фото)
- Колоризация (раскраска) черно-белых фото/видео
Портфолио
- 1000 подписчиков в Instagram87 просмотров
- 1000 живых подписчиков Telegram (офферы)93 просмотра
- 4000 часов просмотров Ютуб. Монетизация YouTube82 просмотра
- 100.000 просмотров в Тик Ток. Продвижение TikTok79 просмотров