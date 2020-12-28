Обработка (Фото, Видео, 3D) + SMM продвижение

Обработка (Фото, Видео, 3D) + SMM продвижение

⭐ TikTok, Facebook, Instagram, ВК, ОК, Youtube и т.д.

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⭐Курсы, видеоуроки, консультации.

⭐ Услуги по работе в Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere Pro, Cinema 4D.

⭐Также:

- Dream art, Pop art, Эффект распада, Логотип-портрет по фото

- Фотокартина из фотографий. Фото-мозаика

- Ретушь лица и кожи. Цветокоррекция, исправление дефектов

- Интро-видео в стиле «неоновая вывеска» и 3D интро с Вашим логотипом

- Реставрация старых фото (ч/б и цветные)

- Замена заднего фона на видео (фото)

- Колоризация (раскраска) черно-белых фото/видео