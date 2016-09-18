Demidorlov1983

Векторная графика. Коммерческое фото и постобработка.
Четкое знание дела, соблюдение сроков, качественная векторная графика, соблюдение всех правил работы с вектором (нет скрытых объектов, лишних узлов, открытых путей, все шрифты переведены в кривые, при работе с прозрачностью учитываю все правила сохранения объекта,дабы при последующем открытии в графическом редакторе объект не перешел в состояние растра и т.д.) – вот мои основные принципы в работе.
Сделаю Вам:
*Визитки
*Баннеры
*Логотип
*Перевод из растра в вектор
*Сделаю эксклюзивный дизайн
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