Demidorlov1983

Векторная графика. Коммерческое фото и постобработка.

Четкое знание дела, соблюдение сроков, качественная векторная графика, соблюдение всех правил работы с вектором (нет скрытых объектов, лишних узлов, открытых путей, все шрифты переведены в кривые, при работе с прозрачностью учитываю все правила сохранения объекта,дабы при последующем открытии в графическом редакторе объект не перешел в состояние растра и т.д.) – вот мои основные принципы в работе.

Сделаю Вам:

*Визитки

*Баннеры

*Логотип

*Перевод из растра в вектор

*Сделаю эксклюзивный дизайн