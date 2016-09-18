Demidorlov1983

Артур Манукян Demidorlov1983

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Векторная графика. Коммерческое фото и постобработка.

Четкое знание дела, соблюдение сроков, качественная векторная графика, соблюдение всех правил работы с вектором (нет скрытых объектов, лишних узлов, открытых путей, все шрифты переведены в кривые, при работе с прозрачностью учитываю все правила сохранения объекта,дабы при последующем открытии в графическом редакторе объект не перешел в состояние растра и т.д.) – вот мои основные принципы в работе. 

Сделаю Вам: 

*Визитки 

*Баннеры 

*Логотип 

*Перевод из растра в вектор 

*Сделаю эксклюзивный дизайн