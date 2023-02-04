Deminwebmaster

Веб-дизайнер

Всем привет

Меня зовут Роман! Я веб-дизайнер

Занимаюсь веб-разработкой полтора года

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В мои услуги входит:

Верстка сайта на Тильда и ВордПресс

Так же вся техническая часть.(оплата, домен,формы обратной связи и и.д.)

#помогу #дизайн #вебдизайн

Дизайн:

Сайтов

Логотипов

Соц. сетей(банеры, услуги, превью и т.д.)

Типографики

Низкие цены!

О стоимости и сроках работы можете узнать в ЛС!

Портфолио отправлю при обращение!)

Обращаться можно в мой телеграмм