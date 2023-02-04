Deminwebmaster

Веб-дизайнер
Всем привет
Меня зовут Роман! Я веб-дизайнер
Занимаюсь веб-разработкой полтора года
#помогу #сайт #Сайтподключ
В мои услуги входит:
Верстка сайта на Тильда и ВордПресс
Так же вся техническая часть.(оплата, домен,формы обратной связи и и.д.)
#помогу #дизайн #вебдизайн
Дизайн:
Сайтов
Логотипов
Соц. сетей(банеры, услуги, превью и т.д.)
Типографики
Низкие цены!
О стоимости и сроках работы можете узнать в ЛС!
Портфолио отправлю при обращение!)
Обращаться можно в мой телеграмм
Я против войны в Украине!