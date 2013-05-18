Внимательный к себе, внимателен к окружающим

Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS, PHP и все это профессионально =);

+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Комментарии.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Схема работы по верстке страниц:

- Вы присылаете макеты на оценку, желательно сразу на почту vkim19mail.ru, в формате PSD.

- Я Вам называю стоимость и сроки, если договариваемся, то Вы переводите предоплату, и я начинаю работу над проектом.

- Если возникают какие-то вопросы и пожелания, то желательно их отправлять одним списком на почту vkim19mail.ru. После утверждения верстки, Вы переводите оставшуюся часть оплаты, а я Вам скидываю архив с версткой.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

• WebMoney (WMZ, WMR).

• QIWI.

• Яндекс.Деньги.

Уважаемые заказчики. Я работаю исключительно по предоплате:

в проектах до 700$ — 100% предоплата;

в проектах 700–2000$ — 50% предоплата;

в проектах свыше 2000$ — 2 раза в месяц.

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О себе =): Обладаю навыками: общения с клиентами всех уровней трезвости и моральной удовлетворенности; обучаемости чему угодно в любые сроки при произнесении магической формулы «чтоб немедленно»; Знания английского, русского, русского нецензурного, русского очень нецензурного и «а-это-какой-язык» устно и письменно; Всегда проверяю работоспособность в IE7–9 и Браузерах (За поддержку IE6 +200$ к сумме); Хорошо понимаю слова «надо», «немедленно» и выражение «я что сказал?!»; Хочу еды и денег=)

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