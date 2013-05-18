Знания, умения, навыки:
+ HTML, CSS, PHP и все это профессионально =);
+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Комментарии.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Схема работы по верстке страниц:
- Вы присылаете макеты на оценку, желательно сразу на почту vkim19mail.ru, в формате PSD.
- Я Вам называю стоимость и сроки, если договариваемся, то Вы переводите предоплату, и я начинаю работу над проектом.
- Если возникают какие-то вопросы и пожелания, то желательно их отправлять одним списком на почту vkim19mail.ru. После утверждения верстки, Вы переводите оставшуюся часть оплаты, а я Вам скидываю архив с версткой.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
• WebMoney (WMZ, WMR).
• QIWI.
• Яндекс.Деньги.
Уважаемые заказчики. Я работаю исключительно по предоплате:
в проектах до 700$ — 100% предоплата;
в проектах 700–2000$ — 50% предоплата;
в проектах свыше 2000$ — 2 раза в месяц.
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- О себе =):
Обладаю навыками:
общения с клиентами всех уровней трезвости и моральной удовлетворенности;
обучаемости чему угодно в любые сроки при произнесении магической формулы «чтоб немедленно»;
Знания английского, русского, русского нецензурного, русского очень нецензурного и «а-это-какой-язык» устно и письменно;
Всегда проверяю работоспособность в IE7–9 и Браузерах (За поддержку IE6 +200$ к сумме);
Хорошо понимаю слова «надо», «немедленно» и выражение «я что сказал?!»;
Хочу еды и денег=)
Email:[email protected]
Телефон :+7 (920) 679-18-75
Skype:vk_virtuoz