Тестировщик ПО

Добрый день! Я Junior тестировщик и только открыл для себя мир тестирования но уже многое знаю и умею и готов свои знания применить на практике. Над каждым заказом буду работать так как-будто делаю для себя!

Профессиональные навыки и знания

 Работа с документацией

 Написание тест-кейсов, чек-листов

 Автотесты Selenium, Python, GIT

 Выявление и локализация дефектов

 Фиксирование найденных дефектов в системе баг-трекинга Youtrack

 Регрессионное тестирование

 Тестирование по методу черного ящика

 Юзабилити тестирование

 Функциональное тестирование

 Тестирование в разных локализациях

 Тестирование API (json)

 Работа с БД, SQL на базе простых запросов