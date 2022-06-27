Тестировщик ПО
Добрый день! Я Junior тестировщик и только открыл для себя мир тестирования но уже многое знаю и умею и готов свои знания применить на практике. Над каждым заказом буду работать так как-будто делаю для себя!
Профессиональные навыки и знания
Работа с документацией
Написание тест-кейсов, чек-листов
Автотесты Selenium, Python, GIT
Выявление и локализация дефектов
Фиксирование найденных дефектов в системе баг-трекинга Youtrack
Регрессионное тестирование
Тестирование по методу черного ящика
Юзабилити тестирование
Функциональное тестирование
Тестирование в разных локализациях
Тестирование API (json)
Работа с БД, SQL на базе простых запросов
Действие аккаунта приостановлено!