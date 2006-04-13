Web-разработка, PHP4, PHP5, MySQL, XML, XSLT, XHTML, Javascript, Ajax (XMLHTTP). Есть наработки. Верстка. Работа в Linux shell, bash. Знаком с Perl, Python. Установка, конфигурирование Apache, PHP. Имею опыт как самостоятельной работы, так и работы в команде над крупным проектом.

Знаком в той или иной мере со всеми популярными средами программирования и технологиями. Имею опыт разработки приложений, работающих с БД, опыт проектирования БД, написания различных прикладных программ, пользовался пакетами математического моделирования (MatLab, MathCad), несколько работ на Perl.

Портфолио:

http://horos.mmi.ru – программирование (PHP4, XSLT, WML)

http://www.severnyspb.ru – верстка, программирование (PHP5, XSLT, XHTML)

http://www.respectauto.ru – верстка, программирование (PHP5, XSLT, XHTML)

http://www.bsn.ru – разработка, сопровождение в составе команды (PHP5, XSLT, XHTML, shell-скриптинг, все виды работ, вплоть до администрирования сервера и элементов дизайна)