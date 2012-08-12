~ Владею программами Adobe Photoshop, Pait Tool Sai. Присутствует графический планшет.
~ Рисунок в цвете, набросок ("от руки"), векторный арт, раскрашиваю ваши рисунки, редактирую фото/картинки.
~ Стиль рисования: реалистичные портреты, персонажи, аниме, мультфильмы, сказки, комиксы, животные, здания, еда.
~ На рисунке с несколькими персонажами будет оценен каждый персонаж или пара.
~ Редактирование фото/картинок: удаление надписей, надписи, коллаж, фон, обрезка, редактирование фигуры, неровности/тон кожи, меняю цвет волос и глаз, различные эффекты, анимация.
~ Полная информация на www.commissions.ucoz.com
Если заинтересовались моими работами, пишите на [email protected]
~ Предоплата 50%. Заказывая работу, вы соглашаетесь с тем, что возврат денег (предоплата 50-100%) невозможен!
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