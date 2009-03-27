Demonia1

Анастасия Demonia1

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Переводчик с немецкого, английского.

Уверенный пользователь ПК, владею программным пакетом: MS Word, Excel, Power Point, Photoshop.

Личные качества: ответственность, целеустремлённость, коммуникабельность, исполнительность, настойчивость.

Образование:

Имею музыкальное образование (специальность хоровое отделение)

Имею сертификаты оператора ЭВМ и секретаря референта.

На данный момент имею неоконченное высшее образование (Восточно-Сибирский институт туризма 4 курс)