Переводчик с немецкого, английского.
Уверенный пользователь ПК, владею программным пакетом: MS Word, Excel, Power Point, Photoshop.
Личные качества: ответственность, целеустремлённость, коммуникабельность, исполнительность, настойчивость.
Образование:
Имею музыкальное образование (специальность хоровое отделение)
Имею сертификаты оператора ЭВМ и секретаря референта.
На данный момент имею неоконченное высшее образование (Восточно-Сибирский институт туризма 4 курс)
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