Здравствуйте! Занимаюсь созданием сайтов, в том числе интернет-магазинов, данная услуга включает в себя: дизайн, верстку, работу с различными cms. Так

Здравствуйте!

Занимаюсь созданием сайтов, в том числе интернет-магазинов, данная услуга включает в себя: дизайн, верстку, работу с различными cms. Также занимаюсь продвижением сайта (seo - сбор семантического ядра, кластеры, и многое другое).

Если у Вас уже есть сайт, но он не приносит ожидаемого результата - это не проблема, помогу сделать тех. аудит и выясненить, почему так происходит.

При необходимости выполняю работы по программированию, чтобы Ваш сайт стал еще более «юзабильным».

Конечно, в web-разработке много разных задач которые лучше разбирать индивидуально.

Спасибо, что уделили время!