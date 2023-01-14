Начинающий Front-end разработчик
Привет, меня зовут Денис и мне 22 года
Разработаю для Вас сайт, который поможет заработать бизнесу на все 100% уже сейчас! : )
Чем могу быть полезен
- Перенести дизайнерские задумки с Вашего макета в первоклассный код. (PSD, Figma)
- Я сразу делаю сайт адаптивным под любые устройства. (ПК, планшет, телефон)
Технологии, которыми я владею:
HTML, CSS,SASS, JAVASCRIPT
Преимущества работы со мной:
•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;
•Быстрые сроки выполнения;
•Оплата только после сдачи работы;
Как со мной связаться?
e-mail: [email protected]