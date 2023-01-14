Начинающий Front-end разработчик

Привет, меня зовут Денис и мне 22 года

Разработаю для Вас сайт, который поможет заработать бизнесу на все 100% уже сейчас! : )

Чем могу быть полезен

Перенести дизайнерские задумки с Вашего макета в первоклассный код. (PSD, Figma)

Я сразу делаю сайт адаптивным под любые устройства. (ПК, планшет, телефон)

Технологии, которыми я владею:

HTML, CSS,SASS, JAVASCRIPT

Преимущества работы со мной:

•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;

•Быстрые сроки выполнения;

•Оплата только после сдачи работы;

Как со мной связаться?

e-mail: [email protected]