Den4ik_k

Денис Den4ik_k

 
34 годаРоссия/Таганрог
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Fulltime PHP Programmer

Профессиональные цели

Перспективная работа в области IT с соответствующей заработной платой.

Создание продуктов, помогающих людям.

Специализация и профессиональные навыки

Владею: С#, ASP .NET 2.0\3.5, PHP 5, T\SQL, MySQL, HTML, CSS 3, Java, Zend Framework, CodeIgniter;

Постоянно пополняющиеся знания JavaScript (AJAX‚ jQuery);

Базовые знания: 1С администрирования;

Иностранные языки: технический английский.

Опыт работы

Инженер

ЮРЦ Скантех, (favt.tti.sfedu.ru) Таганрог,

Наука, образование: Технические науки

декабрь 2010 — июль 2011

Инженер-электронщик

МОУ СОШ №28, Нальчик,

11 — 100 человек, IT, интернет, связь, телеком: Системное администрирование, БД

декабрь 2006 — март 2008

Обязанности:

— Монтаж и администрирование ЛВС

— Поддержка работоспособности и ремонт парка компьютеров

— Ремонт аппаратуры

Образование

ТТИ - ТФ ЮФУ (Таганрогский технологический институт - Таганрогский филиал Южного федерального университета)

Высшее, степень магистра, Таганрог, 2010 — 2012

Ф-т: Автоматики и вычислительной техники

Программа подготовки: "Интеллектуальные системы"

ТТИ - ТФ ЮФУ (Таганрогский технологический институт - Таганрогский филиал Южного федерального университета)

Высшее, степень бакалавра, Таганрог, 2006 — 2010

Ф-т: Автоматики и вычислительной техники

Членство в обществах и ассоциациях

Работаю над проектами Международной лаборатории ELDIC, занимающейся проблемами поиска и каталогизации информации, распознавания образов документов. (eldic.org)

Прочее

Личные качества: ответственность, способность адаптироваться к высоким рабочим нагрузкам, целеустремленность, усидчивость, высокая обучаемость.

Более подробно http://den-kopyilov.moikrug.ru/

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxJavaCodeIgniterASP.NETSQL
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