Профессиональные цели
Перспективная работа в области IT с соответствующей заработной платой.
Создание продуктов, помогающих людям.
Специализация и профессиональные навыки
Владею: С#, ASP .NET 2.0\3.5, PHP 5, T\SQL, MySQL, HTML, CSS 3, Java, Zend Framework, CodeIgniter;
Постоянно пополняющиеся знания JavaScript (AJAX‚ jQuery);
Базовые знания: 1С администрирования;
Иностранные языки: технический английский.
Опыт работы
Инженер
ЮРЦ Скантех, (favt.tti.sfedu.ru) Таганрог,
Наука, образование: Технические науки
декабрь 2010 — июль 2011
Инженер-электронщик
МОУ СОШ №28, Нальчик,
11 — 100 человек, IT, интернет, связь, телеком: Системное администрирование, БД
декабрь 2006 — март 2008
Обязанности:
— Монтаж и администрирование ЛВС
— Поддержка работоспособности и ремонт парка компьютеров
— Ремонт аппаратуры
Образование
ТТИ - ТФ ЮФУ (Таганрогский технологический институт - Таганрогский филиал Южного федерального университета)
Высшее, степень магистра, Таганрог, 2010 — 2012
Ф-т: Автоматики и вычислительной техники
Программа подготовки: "Интеллектуальные системы"
ТТИ - ТФ ЮФУ (Таганрогский технологический институт - Таганрогский филиал Южного федерального университета)
Высшее, степень бакалавра, Таганрог, 2006 — 2010
Ф-т: Автоматики и вычислительной техники
Членство в обществах и ассоциациях
Работаю над проектами Международной лаборатории ELDIC, занимающейся проблемами поиска и каталогизации информации, распознавания образов документов. (eldic.org)
Прочее
Личные качества: ответственность, способность адаптироваться к высоким рабочим нагрузкам, целеустремленность, усидчивость, высокая обучаемость.
Более подробно http://den-kopyilov.moikrug.ru/
- Реализация модуля приемной комисии111 просмотров
- Верстка сайта Allchery106 просмотров
- Модуль СМС оповещений через сайт textabit.com116 просмотров
- QSquared129 просмотров