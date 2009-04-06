Так как исполнитель куда-то пропал, открываю еще раз проект, но только для Карпова Дмитрия (http://www.weblancer.net/users/handwork/) Есть рисунок в формате JPG. Нужно сделать гравюру. Техническое задание: 1. Ширина изображения 11 см. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Есть рисунок в формате JPG. Нужно сделать гравюру. Техническое задание: 1. Ширина изображения 11 см. 2. Картинка должна состоять только из черных и белых фрагментов. 3. Ширина черного штриха не менее ...3D-графика1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2500
Желательно в ArtCam. Все детали – при личном контакте. Оставляйте сразу ваш e-mail, я вам напишу. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗАДАЧИ Я ПИШУ В E-MAIL. Много картинок, подробное объяснение - здесь это просто ...3D-графика18 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист, который умеет работать с трехмерными моделями в технике низкого рельефа. Желательно в программе ArtCam Смысл работы - вам даются двумерные рисунки, вам нужно сделать из них трехмерные. ...3D-графика3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$65
10 баллов
16 лет назад
Понравилось работать с Денисом - рекомендую!
Ответный отзыв
Талантливый художник. Ответственный человек. Высокая скорость работы. Рекомендую всем, кого заинтересует великолепное портфолио Дмитрия.