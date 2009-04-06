DenBugr

Bugrov DenBugr

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Гравюра. Проект именной. Для Карпова Дмитрия.

    Так как исполнитель куда-то пропал, открываю еще раз проект, но только для Карпова Дмитрия (http://www.weblancer.net/users/handwork/) Есть рисунок в формате JPG. Нужно сделать гравюру. Техническое задание: 1. Ширина изображения 11 см. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Гравюра

    $50

    Есть рисунок в формате JPG. Нужно сделать гравюру. Техническое задание: 1. Ширина изображения 11 см. 2. Картинка должна состоять только из черных и белых фрагментов. 3. Ширина черного штриха не менее ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нaрисовать барельеф

    $2500

    Желательно в ArtCam. Все детали – при личном контакте. Оставляйте сразу ваш e-mail, я вам напишу. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗАДАЧИ Я ПИШУ В E-MAIL. Много картинок, подробное объяснение - здесь это просто ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа в ARTCAM

    Требуется специалист, который умеет работать с трехмерными моделями в технике низкого рельефа. Желательно в программе ArtCam Смысл работы - вам даются двумерные рисунки, вам нужно сделать из них трехмерные. ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
$65
10 баллов
16 лет назад
Гравюра. Проект именной. Для Карпова Дмитрия.
Понравилось работать с Денисом - рекомендую!
Талантливый художник. Ответственный человек. Высокая скорость работы. Рекомендую всем, кого заинтересует великолепное портфолио Дмитрия.
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