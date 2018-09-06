Здравствуйте!

Меня зовут Дарья!

Я – дизайнер-архитектор с высшим профильным образованием.

Считаю, что, вне зависимости от величины и сложности, любая работа должна быть выполнена хорошо. Поэтому ответственно подхожу к каждому

проекту. Работаю быстро, аккуратно и учитываю все ваши пожелания. Всегда довожу

дело до конечного результата, который точно Вас устроит. Работая со мной, вы

получаете оригинальный, разработанный индивидуально для Вас дизайн.

Я верю, что окружающая среда (будь то онлайн-пространство,интерьер квартиры или городской ландшафт) оказывает огромное влияние на

человека. Так давайте вместе сделаем этот мир красивее и интереснее!