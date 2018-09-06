Здравствуйте!
Меня зовут Дарья!
Я – дизайнер-архитектор с высшим профильным образованием.
Считаю, что, вне зависимости от величины и сложности, любая работа должна быть выполнена хорошо. Поэтому ответственно подхожу к каждому
проекту. Работаю быстро, аккуратно и учитываю все ваши пожелания. Всегда довожу
дело до конечного результата, который точно Вас устроит. Работая со мной, вы
получаете оригинальный, разработанный индивидуально для Вас дизайн.
Я верю, что окружающая среда (будь то онлайн-пространство,интерьер квартиры или городской ландшафт) оказывает огромное влияние на
человека. Так давайте вместе сделаем этот мир красивее и интереснее!
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