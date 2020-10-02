DenHelsing

🔥🔥🔥 Вёрстка сайтов, качественно и в срок 🔥🔥🔥
Моя цель — выполненное в срок задание и довольный клиент. 👍
Даю гарантию на вёрстку:
На протяжении месяца после сдачи работы, бесплатно и вне очереди исправлю недочёты, которые могли быть пропущены во время приёма работы.
Мои навыки:
• Кроссбраузерный и валидный код
• Адаптивная вёрстка сайтов
• HTML5
• CSS3, препроцессор SASS(.sass/.scss)
• JavaScript (ES6)
• SQL
• CSS, JS анимации
• Flexbox
• методология BEM
• Подключение нестандартных шрифтов к сайту
• Pixel Perfect реализация.
• сборщик проектов Parcel
• система контроля версий GitHub
Контакты:
• e-mail: [email protected]
• также есть Telegram, Viber, Vk, LinkedIn.