DenHelsing

🔥🔥🔥 Вёрстка сайтов, качественно и в срок 🔥🔥🔥

Моя цель — выполненное в срок задание и довольный клиент. 👍

Даю гарантию на вёрстку:

﻿На протяжении месяца после сдачи работы, бесплатно и вне очереди исправлю недочёты, которые могли быть пропущены во время приёма работы.

Мои навыки:

﻿• Кроссбраузерный и валидный код

﻿• Адаптивная вёрстка сайтов

﻿• HTML5

﻿• CSS3, препроцессор SASS(.sass/.scss)

﻿• JavaScript (ES6)

﻿• SQL

•﻿ CSS, JS анимации

﻿• Flexbox

﻿• методология BEM

﻿﻿• Подключение нестандартных шрифтов к сайту

﻿• Pixel Perfect реализация.

﻿• сборщик проектов Parcel

﻿• система контроля версий GitHub

Контакты:

• e-mail: [email protected]

• также есть Telegram, Viber, Vk﻿, LinkedIn.

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