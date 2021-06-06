DenHl

Денис Хлаас DenHl

 
33 годаБеларусь/Гомель
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание логотипов, Брендбуков // Identity

// Разработка логотипа, фирменного стиля //

Всем привет, меня зовут Денис и я занимаюсь разработкой логотипов, созданием фирменного стиля.

Как мы работаем:﻿

  • Высылаю бриф на разработку логотипа, вы его заполняете, обсуждаем детали.
  • ﻿ Работа осуществляется с предоплатой в 50% от суммы заказа на дизайн.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течение оговоренного срока, обычно 5 дней на создание нескольких концепций, плюс время на ваши возможные правки.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок.
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
Как со мной связаться:﻿

Связаться со мной вы можете ﻿﻿через личные сообщения, по почте [email protected] или через Telegram: @Denis_Hl

Буду рад сотрудничеству!

С уважением Денис.

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