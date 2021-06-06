Создание логотипов, Брендбуков // Identity
// Разработка логотипа, фирменного стиля //
Всем привет, меня зовут Денис и я занимаюсь разработкой логотипов, созданием фирменного стиля.
Как мы работаем:
- Высылаю бриф на разработку логотипа, вы его заполняете, обсуждаем детали.
- Работа осуществляется с предоплатой в 50% от суммы заказа на дизайн.
- Разработка дизайна в течение оговоренного срока, обычно 5 дней на создание нескольких концепций, плюс время на ваши возможные правки.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок.
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
Связаться со мной вы можете через личные сообщения, по почте [email protected] или через Telegram: @Denis_Hl
Буду рад сотрудничеству!
С уважением Денис.
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Портфолио
- FORAVTO — LOGO REDESIGN71 просмотр
- INSURANCE COMPANY CORPORATE IDENTITY73 просмотра
- IDENTITY FOR A NATIONAL ENERGY ENTERPRISE51 просмотр