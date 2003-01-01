в Москве (Москва-сити) 06.11 нужна фотосессия на 5 часов с 15:00 по 20:00, со мной и моей девушкой, девушка будет в полу-обнаженном виде, фото должны быть очень интригующими и вызывать море эмоций. У нас есть несколько идей ...