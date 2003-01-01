DenJed

Денис Ребров DenJed

 
26 летУкраина/Донецк
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ищу разработчиков для работы с платёжными системами

Ищу разработчиков для работы с платёжными системами.

Интересует создание админ-панелей для управления кошельками в платёжных системах, где есть API:

• Яндекс.Деньги через API.

Нету API:

• Киви Кошелёк через логин + пароль. Киви Кошелёк через android эмулятор.

• WebMoney (без аттестата Продавца и API), через файл ключей.

• Яндекс.Деньги (без API, через приложение android).

• Skrill (физ.лицо, без открытого мерчанта).

• Neteller (физ.лицо, без открытого мерчанта).

• СберБанк@Онлайн (физ.лицо, без открытого мерчанта).

• Альфа-клик (физ.лицо, без открытого мерчанта).

• ТинькоффБанк. (физ.лицо, без открытого мерчанта).

• ВТБ24. (физ.лицо, без открытого мерчанта).

Интересует разработка и модификация Моего обменного пункта.

Интересует автоматизация сделок в LocalBitCoins.com (связь Моих админ-панелей и API LocalBitCoins.com), разработка действий бота при различных ситуация, автоматизация курса.

Android