в Москве (Москва-сити) 06.11 нужна фотосессия на 5 часов с 15:00 по 20:00, со мной и моей девушкой, девушка будет в полу-обнаженном виде, фото должны быть очень интригующими и вызывать море эмоций. У нас есть несколько идей ...
Ищу разработчиков для работы с платёжными системами.
Интересует создание админ-панелей для управления кошельками в платёжных системах, где есть API:
• Яндекс.Деньги через API.
Нету API:
• Киви Кошелёк через логин + пароль. Киви Кошелёк через android эмулятор.
• WebMoney (без аттестата Продавца и API), через файл ключей.
• Яндекс.Деньги (без API, через приложение android).
• Skrill (физ.лицо, без открытого мерчанта).
• Neteller (физ.лицо, без открытого мерчанта).
• СберБанк@Онлайн (физ.лицо, без открытого мерчанта).
• Альфа-клик (физ.лицо, без открытого мерчанта).
• ТинькоффБанк. (физ.лицо, без открытого мерчанта).
• ВТБ24. (физ.лицо, без открытого мерчанта).
Интересует разработка и модификация Моего обменного пункта.
Интересует автоматизация сделок в LocalBitCoins.com (связь Моих админ-панелей и API LocalBitCoins.com), разработка действий бота при различных ситуация, автоматизация курса.
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Ищу кодера, программиста, который сможет создать и разместить админ-панель на Моём сервере для управления Киви Кошельками. Если Мы сможем сработаться, то, Я закажу у Вас написание админ-панелей для других платёжных систем. В Киви самые сложные условия, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад