Переводчик с английского языка

Являюсь студентом 3-го курса РТУ МИРЭА, основная специальность - бизнес информатика.

Изучаю английский язык уже более 10 лет. В МИРЭА получил второе образование по программе профессиональной

переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

длительностью 4 года с выдачей диплома государственного образца.

Свободно владею английским языком и общаюсь с носителями. Имею опыт

устных переговоров с иностранными организациями по финансовым вопросам,

также владею знаниями технического и бизнес английского.

Являюсь ответственным, свою работу выполняю в обозначенные сроки.

Уровень владения английским языком: C1, согласно шкале CEFR. По данной ссылке прикрепляю сертификат, подтверждающий этот факт: https://oxford-test.com/certificates/WV163001/

Опыт работы: отсутствует, так как я только начинаю свою профессиональную карьеру, ввиду этого готов выполнить ваш заказ по пониженной цене.