2005-2007 г.г. ассистент рекламного фотографа Юрия Лишенко. Работа над каталогами ТЦ и глянцевыми журналами, съемка рекламных компаний.

2007-2008 г.г. штатный фотограф каталогов ТЦ «Гринвич» и ТЦ«Универбыт». В качестве фотографа-фрилансера выполнял работу для таких изданий как "Банзай", "Бизнес и жизнь", "Современный дом и офис", "Ле Табуре", "Вторая половина".

Професиональные навыки: съемка с осветительным оборудованием (постоянного света и лампы-вспышки), использование программ Lightroom и Capture One Pro для обработки raw-файлов, ретуширование и подготовка к печати и к Интернет-публикации фотографий в программах Photoshop и Neat Image.

Специализация:

репортаж

архитектурная съемка

предметная съемка

представительский портрет