Профессиональная вёрстка сайтов
Приветствую! Меня зовут Денис, занимаюсь любимым делом - вёрсткой. Опыт работы 2 года. За эти годы достиг определённых успехов и ещё больше полюбил своё дело. Соблюдаю сроки, пишу код валидно и максимально качественно. Поддерживаю связь с клиентом на протяжении всей работы.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков
- Сохранность Ваших нервов(работаю в срок, стараюсь сдать раньше намеченного срока)
- Качество работы
- Разумные цены
- Постоянный онлайн
- Общение голосом
Технологии разработки:
- HTML5
- CSS3
- JS(vue, jquery)
- Кроссбраузерность(ie10+ и все современные браузеры)
- БЭМ(по требованию клиента)
- Gulp, Sass, Pug
- Комментирую код(обозначаю начало и конец крупных блоков, описываю функции в js)
- Wordpress
- OpenCart
Портфолио
- Разработка и посадка сайта на WordPress43 просмотра
- Вёрстка сайта: http://new.pm-train.ru/68 просмотров