Профессиональная вёрстка сайтов

Приветствую! Меня зовут Денис, занимаюсь любимым делом - вёрсткой. Опыт работы 2 года. За эти годы достиг определённых успехов и ещё больше полюбил своё дело. Соблюдаю сроки, пишу код валидно и максимально качественно. Поддерживаю связь с клиентом на протяжении всей работы.

Гарантирую:

Соблюдение сроков

Сохранность Ваших нервов(работаю в срок, стараюсь сдать раньше намеченного срока)

Качество работы

Разумные цены

Постоянный онлайн

Общение голосом

Технологии разработки:

HTML5

CSS3

JS(vue, jquery)

Кроссбраузерность(ie10+ и все современные браузеры)

БЭМ(по требованию клиента)

Gulp, Sass, Pug

Комментирую код(обозначаю начало и конец крупных блоков, описываю функции в js)