DenStarkov

Старков DenStarkov

 
27 летНорвегия/Берген
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная вёрстка сайтов

Приветствую! Меня зовут Денис, занимаюсь любимым делом - вёрсткой. Опыт работы 2 года. За эти годы достиг определённых успехов и ещё больше полюбил своё дело. Соблюдаю сроки, пишу код валидно и максимально качественно. Поддерживаю связь с клиентом на протяжении всей работы.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков
  • Сохранность Ваших нервов(работаю в срок, стараюсь сдать раньше намеченного срока)
  • Качество работы
  • Разумные цены
  • Постоянный онлайн
  • Общение голосом
Вношу бесплатные правки в проект после его завершения в течении месяца

Технологии разработки:

  • HTML5
  • CSS3
  • JS(vue, jquery)
  • Кроссбраузерность(ie10+ и все современные браузеры)
  • БЭМ(по требованию клиента)
  • Gulp, Sass, Pug
  • Комментирую код(обозначаю начало и конец крупных блоков, описываю функции в js)
CMS:

  • Wordpress
  • OpenCart
JavascriptWordPressOpenCartHTMLjQuerySASSGulpVue.js
Портфолио