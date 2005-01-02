DenWelance

Работник в сфере звука и набора текста.

Студент, учусь на звукорежиссёра. Лично занимаюсь звукорежиссурой около полутора лет. Владею 2 секвенсорами и 2 аудиоредакторами(FL Studio, Ableton 11 Live, ProTools, Reaper). Разбираюсь в монтаже звука.

По поводу набора текста. Владею слепой печатью, что позволяет не отвлекаться на клавиатуру, концентрируясь на тексте. Проблем с грамматикой и пунктуацией не имею. Постоянно печатаю конспекты под диктовку. Выполняю заказы по транскрибации на других платформах фриланса.