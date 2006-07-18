Профессиональные навыки:

Базы данных:

MS SQL 2000 (запросы, хранимые процедуры, пользовательские функции, DTS, триггеры, основы администрирования) – 2 года.

MS Access – 1 год.

Paradox – 1 год.

dBase – 1 год.

Среды программирования:

Delphi (4-2005) (ООП, ADO, BDE, COM, компоненты FlexCel, Dev Express, EhLib) – 4 года.

VBA (Excel, Word) – 3 года.

Visual Basic – 1,5 года.

Английский язык – технический.

Опыт работы:

Июнь 2006 – настоящее время

ЗАО «Строймонтаж» (www.mirax.ru) – строительство жилых домов, объектов социального назначения и офисной недвижимости

г. Москва, инженер-программист

Участие в разработке автоматизированной информационной системы управления предприятием с использованием следующих технологий:

Delphi (ADO, создание компонентов, компоненты Dev Express, EhLib).

MS SQL (написание запросов).

Система контроля версий WinCVS.

Сентябрь 2004 – Июнь 2006

НПП «Гарант-Сервис» (www.garant.ru) - разработка справочной правовой системы «Гарант»

г. Москва, инженер-программист

Сопровождение и доработка автоматизированной информационной системы управления предприятием, включающая в себя учет сотрудников, учет партнерских организаций, клиентов и поставляемых комплектов, учет отгруженной продукции, финансовые взаиморасчеты между НПП «Гарант-Сервис» и партнерскими организациями. Использовались технологии:

Delphi (ADO, BDE, COM, компоненты FlexCel).

MS SQL (запросы, хранимые процедуры, пользовательские функции, DTS, триггеры, основы администрирования).

Разработка программного обеспечения:

ПО для автоматизации работы финансовых менеджеров. Включает в себя обработку файлов из бухгалтерии, расчет финансовых показателей, формирование и печать актов сверки. Использовались технологии: Delphi (COM, компоненты FlexCel);

Комплекс программ для автоматизации работы менеджеров по работе с крупными корпоративными клиентами. Использовались технологии Delphi (ADO, COM, компоненты FlexCel), MS SQL (запросы, хранимые процедуры, пользовательские функции), VBA (Excel).

Написание макросов VBA (Excel) для формирования синтетической отчетности финансовых поступлений от партнерских организаций; статистических отчетов по сбытовым показателям партнерских организаций.

Ноябрь 2003 – Сентябрь 2004

ЗАО «ИНЭСС» (www.iness.bal.ru) - испытания и наладка оборудования на атомных станциях

г. Балаково, инженер-наладчик

Проектирование базы данных сигналов на Балаковской атомной станции в рамках проекта модернизации ПО на Балаковской атомной станции (Access).

Разработка программ для конвертирования баз данных из форматов dBase, Paradox в формат Access, для добавления таблиц из документов Word и Excel в базу данных Access. Использовались технологии Delphi (BDE, ADO, COM).

Разработка программ на Delphi (программа для тестирования сотрудников по технике безопасности, программа для составления смет и др.)

Написание макросов VBA (Excel) для автоматизации работы со сметами.

Написание макросов VBA (Word) для составления отчетов по сигналам на Балаковской АЭС.

Ноябрь 2001 – Июль 2003

МУ «Ровесник» - дополнительное образование

г. Балаково, педагог дополнительного образования

Преподавание основ программирования в средах Delphi и Visual Basic.

Разработка программы для управления компьютерным клубом.