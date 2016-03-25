Здравствуйте, требуется разработать приложение для пк с графическим выводом информации. Задачи: Спарсить базу с сайта 1хбет по настольному тенису. Сделать возможность поддерживать актуальность базу при запуске приложения и по нажатию кнопки. Собирать нужны все данные которые отдает ...
- Базы данных5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, требуются разработать веб сервис для инстаграмм. Основные функции: Парсинг людей кто лайкнул пост Парсинг комментариев с поста Парсинг сториз по определенному хэштегу Парсинг постов по хэштегу Если вы имеете опыт работы с апи инстаграмма, и умеете, знаете как обходить лимиты ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте, требуется настроить монетизацию для сайта в РСЯ Яндекс, согласно плана развеса с рекомендациями для каждого типа страниц. Сайт написан на чистом PHP + MySQL Буду рад сотрудничеству с толковым вебмастером.Закрыт5 лет назад
Мобильное приложения для такси Задача - Приложение для клиента (заказ такси) - Приложение для водителей - Бэкофис диспетчера Платформы: * iOS (iPhone) * Android Функционал приложения для клиента 1.Отображение машин на карте. 2. Создание и отмена заказа. 3. Расчт стоимости поездки из ПО. 4. Push уведомления. 5.Автоподсказки по ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разобраться в таких расчетах по анализу проектов, и сделать такие же с небольшими корректировками [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1js-N4uFteHPAYMAZJRPajDhOkhVCE-iwHdPnxPtuftU/edit#gid=877350162]Пример таблицы[/url]Закрыт6 лет назад
Здравствуйте, требуются человек знающий Google Docs и знакомый со статистическим анализом, и высшматом. Требуются разработать таблицу для анализа данных новых проектов, на основе данных старых проектов. Сравнивать нужно идентичные показателиЗакрыт6 лет назад
ищу грамотного разработчика чат-ботов вконтакте, желательно с хорошим портфолио в этой области. Также нужен опыт разработки бэкэнда для таких ботов. Бот делается через сообщения сообщества, нужно знать апи сообщений сообщества. Если вы подходите, добавьте пожалуйста свою ...Закрыт6 лет назад
- $10
Требуется обработка двух фото, поменять фон добавить надпись.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем доброго дня. Требуется разработка чат бота вк,которому пишешь текст, он вставляет этот текст в Яндекс Картинки и присылает в ответ фотографии по порядку из Яндекса. Алгоритм: 1. Пользователь пишет боту слово «Москва» 2. Бот открывает Яндекс Картинки ...Закрыт7 лет назад
Необходимо создать имитацию действий реального человека в социальной сети Вконтакте. Готовое решение планируется в виде шаблона на базе Зенопостер или отдельного самостоятельного сервиса. Необходимый функционал: Основной: 1.Ставить лайк пользователям(аватар, записи на стене). Пользователи задаются в виде списка ID или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать облачный сервис для работы аккаунтов во Вконтакте. Знание Апи Вк желательно. Примерный функционал: имитация реальной деятельности аккаунта Вконтакте, проставление лайков ( по списку ид, по критериям из поиска, для тех кто онлайн) добавление в друзья ( по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется пополнить 20 групп Вконтакте на 10 тыс подписчиков каждую, группы не новые в каждой от 10 до 20 тыс подписчиков, постам на стене больше года, постоянно обновляются. Пополнение требуется для поднятия в поиске. Свои методы ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется накрутить по 40 000 офферов в каждое из 20 сообществ сети Вконтакте, максимальные лимиты накрутки в день от 100 до 150 человек в день. Требуется гарантия от списания, и блока сообщества, а также минимальное количество ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработчик, знающий python. на поддержку и правку уже имеющегося проекта. проект связан с парсингом и автоматизаций действий в соц сети вконтактеВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработчик, знающий в совершенстве Google Docs . Для регулярного выполнения проектов, которые нам нужны.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать веб-сервис или приложение ВКонтакте, с помощью которого можно будет собирать ссылки из постов по заданной группе/сообщесту. Дизайн и т.д. не важны, делаем для себя. Описание режима работы: 1. Вставляем массив ссылок на группы/сообщества ВКонтакте 2. Скрипт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, планируется создать онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже, Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис или подобное расширение для браузера 1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу. 2. Автоответчик с номером ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис или подобное расширение для браузера 1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу. 2. Автоответчик с номером ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать сервис выполняющий нижеописанные алгоритмы в вк, предположительно на php, открываться должно как сайт. Алгоритм атоматизации оповещения о публикации поста: 1. Сбор из сообщества ссылок на посты, которые были вчера опубликованы. 2. Сбор ссылок из текста данных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад