Dendy_90

Кирилл Dendy_90

 
30 летКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение парсер

    Здравствуйте, требуется разработать приложение для пк с графическим выводом информации. Задачи: Спарсить базу с сайта 1хбет по настольному тенису. Сделать возможность поддерживать актуальность базу при запуске приложения и по нажатию кнопки. Собирать нужны все данные которые отдает ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб сервис для инстаграмм

    Здравствуйте, требуются разработать веб сервис для инстаграмм.  Основные функции:  Парсинг людей кто лайкнул пост  Парсинг комментариев с поста  Парсинг сториз по определенному хэштегу  Парсинг постов по хэштегу  Если вы имеете опыт работы с апи инстаграмма, и умеете, знаете как обходить лимиты ...

    Чат-бот
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить монетизацию для сайта в РСЯ Яндекс

    Здравствуйте, требуется настроить монетизацию для сайта в РСЯ Яндекс, согласно плана развеса с рекомендациями для каждого типа страниц.  Сайт написан на чистом PHP + MySQL  Буду рад сотрудничеству с толковым вебмастером.

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мобильное приложение для Такси

    Мобильное приложения для такси  Задача  - Приложение для клиента (заказ такси)  - Приложение для водителей  - Бэкофис диспетчера  Платформы:   * iOS (iPhone)  * Android  Функционал приложения для клиента  1.Отображение машин на карте.  2. Создание и отмена заказа.  3. Расчт стоимости поездки из ПО.  4. Push  уведомления.  5.Автоподсказки по ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработчик для Google таблиц

    Требуется разобраться в таких расчетах по анализу проектов, и сделать такие же с небольшими корректировками [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1js-N4uFteHPAYMAZJRPajDhOkhVCE-iwHdPnxPtuftU/edit#gid=877350162]Пример таблицы[/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуются человек, знающих Google Docs,

    Здравствуйте,  требуются человек знающий Google Docs и знакомый со статистическим анализом, и высшматом. Требуются разработать таблицу для анализа данных новых проектов, на основе данных старых проектов. Сравнивать нужно идентичные показатели

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработчик чат ботов Вконтакте

    ищу грамотного разработчика чат-ботов вконтакте, желательно с хорошим портфолио в этой области. Также нужен опыт разработки бэкэнда для таких ботов. Бот делается через сообщения сообщества, нужно знать апи сообщений сообщества.   Если вы подходите, добавьте пожалуйста свою ...

    Чат-бот
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка Чат Бота для сообщества Вконтакте

    Всем доброго дня. Требуется разработка чат бота вк,которому пишешь текст, он вставляет этот текст в Яндекс Картинки и присылает в ответ фотографии по порядку из Яндекса.  Алгоритм:  1. Пользователь пишет боту слово «Москва»  2. Бот открывает Яндекс Картинки ...

    Чат-бот
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сервис имитаций действий реального человека

    Необходимо создать имитацию действий реального человека в социальной сети Вконтакте. Готовое решение планируется в виде шаблона на базе Зенопостер или отдельного самостоятельного сервиса. Необходимый функционал: Основной: 1.Ставить лайк пользователям(аватар, записи на стене). Пользователи задаются в виде списка ID или ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Облачный сервис для работы во Вконтакте

    Требуется разработать облачный сервис для работы аккаунтов во Вконтакте.  Знание Апи Вк желательно.  Примерный функционал: имитация реальной деятельности аккаунта Вконтакте, проставление лайков ( по списку ид, по критериям из поиска, для тех кто онлайн) добавление в друзья ( по ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется пополнить 20 групп Вконтакте на 10 тыс подписчиков каждую

    Требуется пополнить 20 групп Вконтакте на 10 тыс подписчиков каждую, группы не новые в каждой от 10 до 20 тыс подписчиков, постам на стене больше года, постоянно обновляются. Пополнение требуется для поднятия в поиске.  Свои методы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется 40 тыс уникальных офферов для сообщества Вконтакте

    Требуется накрутить по 40 000 офферов в каждое из 20 сообществ сети Вконтакте, максимальные лимиты накрутки в день  от 100 до 150 человек в день.   Требуется гарантия от списания, и блока сообщества, а также минимальное количество ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработчик python

    Требуется разработчик, знающий python. на поддержку и правку уже имеющегося проекта. проект связан с парсингом и автоматизаций действий в соц сети вконтакте

    Python
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер ссылок из постов ВКонтакте

    Необходимо сделать веб-сервис или приложение ВКонтакте, с помощью которого можно будет собирать ссылки из постов по заданной группе/сообщесту. Дизайн и т.д. не важны, делаем для себя.  Описание режима работы:  1. Вставляем массив ссылок на группы/сообщества ВКонтакте  2. Скрипт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Веб сервис автоматизации

    Добрый день, планируется создать  онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже, Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Удобный сервис сообщений

    Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис  или подобное расширение для браузера 1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу. 2. Автоответчик с номером ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расширение для браузера ( удобные сообщения Вконтакте)

    Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис  или подобное расширение для браузера 1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу. 2. Автоответчик с номером ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сервис автоматизации действий

    Необходимо сделать сервис выполняющий нижеописанные алгоритмы в вк, предположительно на php, открываться должно как сайт.  Алгоритм атоматизации оповещения о публикации поста:  1. Сбор из сообщества ссылок на посты, которые были вчера опубликованы.  2. Сбор ссылок из текста данных ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Achrem
Галина 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Баннер для кальянной
Сотрудничеством очень довольна! Рекомендую Кирилла как ответственного заказчика.
Все четко и грамотно по заданным условиям, спасибо за работу. Очень доволен!
Ответный отзыв
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Парсер ссылок из постов ВКонтакте
Рекомендую к сотрудничеству. Доволен заказчиком.
Сделал быстро и четко, сроки и цена все адекватное. спасибо за работу
Ответный отзыв
seosol
Сергей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-2)
$215
10 баллов
8 лет назад
Веб сервис автоматизации
Отлично поработали, спасибо за заказ!
Сергей обладает отличными знаниями в своей области, поставленную задачу, за которую не брался ни один разработчик, решил без дополнительных вопросов. В общении приятен, идет на встречу все пожеланиям. Немного затянул со сроками, но сделал хорошую скидку, настроил бесплатно сервер. Рекомендую всем, как грамотного исполнителя. Не сомневайтесь!
Ответный отзыв