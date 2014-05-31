Онлайн консультант; администратор сайта, группы; написание отзывов, статей.
Высшее образование;
Уверенный пользователь: Internet, MS Office, Skype, электронная почта и т.д.
Наличие надежного выделенного канала Internet с безлимитным тарифом.
Возможность организовать своё рабочее место самостоятельно в домашних условиях: обеспечить отсутствие посторонних шумов;
Грамотная устная и письменная речь, четкая дикция;
Личностные качества: высокий уровень ответственности‚ энергичность, целеустремленность, коммуникабельность.