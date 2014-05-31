Dendyden

Денис Dendyden

 
49 летАвстрия/Линц
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Онлайн консультант; администратор сайта, группы; написание отзывов, статей.

Высшее образование;

Уверенный пользователь: Internet, MS Office, Skype, электронная почта и т.д.

Наличие надежного выделенного канала Internet с безлимитным тарифом.

Возможность организовать своё рабочее место самостоятельно в домашних условиях: обеспечить отсутствие посторонних шумов;

Грамотная устная и письменная речь, четкая дикция;

Личностные качества: высокий уровень ответственности‚ энергичность, целеустремленность, коммуникабельность.