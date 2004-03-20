Привіт! Я починаючий веб розробник!
Освіта:
Я студент, навчаюсь в Польщі та вже маю дві профільні кваліфікаціі це INF.03 та EE.09, вирішив спробувати себе на фрілансі.
З якими технологіями я працюю?
HTML5
CSS3
JavaScript
PHP
SQL
Планую тільки розвиватися і покращувати свої навички в верстанні вебсторінок!
Рід занять:
Верстка кросбраузерна, валідна, адаптивна, гумова, фіксована
Даю гарантію що всі помилики допущені мною я буду виправляти безкоштовно!
Мої контакти:
E-mail: [email protected]
Telegram: @denerge
Instagram: _denerge_
Предоплату не беру.
Маю надію що ви будете задоволені працею зі мною!