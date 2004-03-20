Привіт! Я починаючий веб розробник!

Освіта:

Я студент, навчаюсь в Польщі та вже маю дві профільні кваліфікаціі це INF.03 та EE.09, вирішив спробувати себе на фрілансі.

З якими технологіями я працюю?

HTML5

CSS3

JavaScript

PHP

SQL

Планую тільки розвиватися і покращувати свої навички в верстанні вебсторінок!

Рід занять:

Верстка кросбраузерна, валідна, адаптивна, гумова, фіксована

Даю гарантію що всі помилики допущені мною я буду виправляти безкоштовно!

Мої контакти:

E-mail: [email protected]

Telegram: @denerge

Instagram: _denerge_

Предоплату не беру.

Маю надію що ви будете задоволені працею зі мною!