Александр DengineStudiosDengineStudios
32 годаУкраина/Антрацит
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Junior веб разработчик
Junior веб разработчик, веб дизайнер. Знание html5, css3, js, php ООП, фреймворки для css верстки Bootstrap 3, Foundation, модульные сетки, использование препроцессоров less, sass, scss, coffescript, php фреймворки Laravel 4, Yii, CodeIgnater, шаблонизаторы для php Twig, Smarty 3, работаю в линуксе, основы настройки и администрирования сервера, система контроля версий github, bitbucket, аккуратный комментрированный код.
skype: DengineStudios
email: [email protected]
Портфолио
- Мокап для сайта188 просмотров
Дизайн сайтов
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