Junior веб разработчик

Junior веб разработчик, веб дизайнер. Знание html5, css3, js, php ООП, фреймворки для css верстки Bootstrap 3, Foundation, модульные сетки, использование препроцессоров less, sass, scss, coffescript, php фреймворки Laravel 4, Yii, CodeIgnater, шаблонизаторы для php Twig, Smarty 3, работаю в линуксе, основы настройки и администрирования сервера, система контроля версий github, bitbucket, аккуратный комментрированный код.

skype: DengineStudios

email: [email protected]