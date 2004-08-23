DeniSBarishev

Монтажёр, Фотошопер

﻿Здравствуйте, меня зовут Денис!

С 2017 практикую монтаж и фотошоп, работаю в программах sony vegas, final cut pro, Aurora 3D Text and Logo Maker, Blender (3D анимирование), photoshop cs6, сс. С 2017 по 2018 на канале YouTube создавал анимационные ролики. С 2018 года снимаю скетчи, короткометражные фильмы и обзоры. С качеством моего монтажа и фотошопа можете ознакомиться в моём портфолио.

Смонтирую вам видеоролик по вашей предложенной идее, Создам оформление для ваших соц. сетей. Работаю до результата, который вам понравится.

Обращайтесь, сделаю классно!

Монтажёр, Фотошопер